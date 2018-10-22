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رياضة

الجاسوس يعمق جراح مورينيو فى مانشستر يونايتد

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:24 م
مورينيو
مورينيو
عمرو الحلوانى
لا يزال جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد يعيش أياما صعبة داخل صفوف المان يونايتد فى ظل المشاكل الكبيرة التى ضربت به والتى كان آخرها تسريب تشكيل فريقه قبل مباراة تشيلسي، التي جمعت الفريقين، السبت الماضي، على ملعب ستامفورد بريدج.

وانتهت مواجهة البلوز أمام الشياطين الحمر بالتعادل 2-2، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، اليوم، إلى أن مورينيو يشعر بغضب شديد، بعد تسريب تشكيل مان يونايتد قبل المباراة، وهو ما كان يعطي ميزة لتشيلسي لمعرفة طريقة لعب فريقه، خاصة أن البرتغالي كان يريد مفاجأة ساري بالدفع بخوان ماتا.

وأضاف التقرير أن مورينيو كان قد أعلم لاعبيه وطاقم التدريب فقط بالتشكيل الذي سيبدأ به المباراة، ولكنه شعر بغضب شديد عندما استقيظ صباح السبت، ووجد التشكيل متواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يعني وجود خائن بالنادي.

ونوهت الصحيفة بأنه سبق أيضا تسريب تشكيل الشياطين الحمر أمام وست هام، في مباراتهما خلال الشهر الماضي، والتي انتهت 3-1 لصالح مان يونايتد.

واختتمت بأن هذا يدفع المدرب البرتغالي في الفترة المقبلة لفتح تحقيق داخل النادي بين اللاعبين والطاقم الفني، من أجل معرفة المتسبب عن تسريب التشكيل قبل بداية المباراة.
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