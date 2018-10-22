محافظ الأقصر يبحث مع اليونيدو تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إمكان

أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أهمية ريادة الأعمال في خلق فرص عمل للشباب ودور المشروعات الناشئة والصغيرة والمتناهية الصغر في نمو الاقتصاد المحلي.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاثنين مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" الذي يضم الدكتورة شيرين خلاف مسئول المتابعة والتقييم بالمنظمة، وأنا كيارا مسئول المشروعات، لبحث سبل التعاون المشترك لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "إمكان".



ومن جانبهما، أكد مسئولا وفد منظمة اليونيدو أن مشروع "إمكان" يهدف إلى دعم 20 شركة ناشئة مبتكرة ، بالإضافة إلى 7 شركات صغيرة ومتناهية الصغر تعمل في مجالات التصنيع الزراعي والغذائي والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات في محافظة الأقصر.



وأوضح أن الدعم يأتي من خلال تقديم التدريبات والاستشارات وتسهيل الحصول على الاستثمارات، كما يدعم المشروع مقدمي الخدمات القانونية والمالية والتسويقية أيضًا لتوصيل خدماتهم الاستشارية للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتناهية الصغر.



يشار إلى أن مشروع "إمكان" تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وتنفذه بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة وبالتعاون مع محافظة الأقصر وبتمويل من حكومة اليابان، ويهدف إلى تعزيز بيئة دعم الأعمال للشركات الناشئة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة.