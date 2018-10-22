إصابة 4 أشخاص بالرصاص في مشاجرة بالشرابية

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بين مجموعة من أهالي منطقة الشرابية، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص برش خرطوش، وجرى نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط طرفي المشاجرة، وأمر اللواء مدير أمن القاهرة بإخطار النيابة للتحقيق.



كان حكمدار العاصمة تلقى إخطارا من قسم شرطة الشرابية بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود مصابين بشارع علي حميدة، وعلى الفور تم توجيه قوات الأمن، وتبين أن المشاجرة وقعت بين 3 سائقين مصابين برش خرطوش وبين عاطلين أحدهما مصاب.



وتبين من التحريات حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب اصطدام الطرف الثاني بالدراجة البخارية قيادة أحد المتهمين بالطرف الأول بالتوك توك تطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدي على الطرف الأول بـ"فرد خرطوش" كان بحوزته، وتبادل الطرفان إلقاء زجاجات المياه الغازية الفارغة على بعضهم البعض محدثين إصابتهم.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم فرد خرطوش و4 طلقات المستخدم في ارتكاب الواقعة، واعترفوا بارتكاب الواقعة.