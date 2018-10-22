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فن

في عيد ميلادها.. تعرف على سبب اعتزال فاطمة التابعي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 03:08 م
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الفنانة فاطمة التابعي، والتي ولدت عام 1953، وأكملت اليوم عامها الـ65، بدأت مشوارها الفني عام 1969، واعتزلت عام 1996، وذلك لرغبتها في التفرغ لحياتها الزوجية ولأبنائها.

ومنحها الجمهور لقب فنانة الأدب، وذلك لشدة التزامها بالمعايير الفنية ورفضها تقديم أي شيء غير أخلاقي، حيث كانت معروفة بشدة التزامها بالوسط الفني.

وشاركت في بطولة عدد كبير من المسلسلات منها الطاحونة وشارع المواردي وشقة دون سقف وورد الفلاح وقد برعت في تقديم دور الفلاحة المصرية قبل اعتزالها.
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