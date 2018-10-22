الكوريتان تتفقان على موعد نزع الأسلحة النارية من على الحدود

اتفقت الكوريتان وقيادة الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على سحب الأسلحة النارية والقوات العسكرية من قرية بانمونجوم، المعروفة باسم المنطقة الأمنية المشتركة في المنطقة منزوعة السلاح، وذلك بحلول يوم الخميس.



ووفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية، ذكر البيان الصحفي لوزارة دفاع كوريا الجنوبية أن "سول وبيونج يانج وقيادة الأمم المتحدة اتفقوا على اتخاذ إجراءات لسحب الأسلحة نارية والقوات العسكرية من المنطقة الأمنية المشتركة قبل 25 أكتوبر (الخميس القادم)، على أن تجري الأطراف الثلاثة تحقيقًا مشتركًا، خلال اليومين القادمين".



في الأسبوع الماضي، ذكرت قيادة الأمم المتحدة أن الكوريتين انتهت من إزالة الألغام الأرضية من المنطقة الأمنية المشتركة.



ويأتي قرار المسؤولين في أعقاب تقارير صدرت في سبتمبر كان مفادها أن كوريا الجنوبية والشمالية اتفقتا على سحب الألغام والأسلحة النارية ومراكز الحراسة من المنطقة.



