محافظ الدقهلية: لن أقبل التأخير في تنفيذ المشروعات لأي سبب

عقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعا موسعا لمناقشة واستعراض مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2019...2020، وذلك بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير المساعد ، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى مديريات الطرق والإسكان والرى ومدير إدارة الحماية المدنية وإدارة المرور وشرطة المرافق .



وشدد المحافظ على أنه لن يقبل التأخير في التنفيذ لأي سبب وضرورة ترتيب المشروعات حسب أولويات الاحتياج اليها، وضرورة وضوح الخطة الاستثمارية والتوظيف الأمثل لها، والتركيز على المشروعات الخدمية والتنموية التي تمس الحياة اليومية للمواطنين،مؤكدا على دعمه الكامل لتوفير الخدمات وإنهاء المشروعات العاجلة.



وطالب شاروبيم رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ببدء إجراء تطوير صناديق وأماكن قمع القمامة لمنع النباشين من العبث بها والحفاظ على المظهر الجمالي.



واستعرض محافظ الدقهلية، مشروعات الخطة لكل مركز وقطاع على حدة، إضافة إلى الاعتمادات المالية الإضافية.