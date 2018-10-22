المشدد 10 سنوات لعاملين متهمين بالتزوير في منيا القمح

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بالسجن المشدد 10 سنوات، على عاملين متهمين بتزوير أوراق رسمية بمنيا القمح.



صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سعيد عزت وسكرتارية محمد فاروق.



كانت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة منيا القمح، ألقت القبض على "محمد ر.ال.م"، "عبده م.ع" لاتهامهما فى القضية رقم 4521 لسنة 2015 جنايات منيا القمح، بتزوير أوراق رسمية، وبعرض المتهمين على النيابة العامة، أحالتهما لمحكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.