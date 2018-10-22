شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

قصة حب مي حلمى ومحمد رشاد من أكثر القصص فى الوسط الفنى التى أثارت اهتمام عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة أن مى تتمتع بشخصية مرحة يحبها الجميع.. لكن مع الأسف انتهت هذه القصة بإلغاء عقد القران فى نفس يوم حفل الزفاف لنشوب بعض الخلافات المتعلقة بالقائمة والأمور المادية.



وخضعت مي لجلسة تصوير قبل الغاء الفرح بساعات قليلة حيث كانت ترتدى فستان الزفاف الأبيض وهى فى كامل استعدادها للزفاف وتم نشر هذه الصور مؤخرا على مواقع السوشيال ميديا من قبل متابعي ومعجبي مي حلمى.



شاهدى صور مي حلمي بفستان الزفاف ..