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اقتصاد

التموين تنفي أي زيادات بأسعار الدواجن المجمدة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد صبيح
نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية إقرار أي زيادات جديدة بأسعار الدواجن المجمدة بالتزامن مع صدور قرار حظر تداول الدواجن الحية بالأسواق بغرض حماية صحة المواطنين، مؤكدة أن السعر ثابت بالمجمعات الاستهلاكية عند 40 جنيها وبالمنافذ المتنقلة، والتي يتم الدفع بها على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي لها اليوم، أن ما نقلته بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ووسائل الإعلام؛ بشأن تلك الأنباء عاري من الصحة، مؤكدة أن الاحتياطي من الدواجن المجمدة آمن ويكفى قرابة ٦ أشهر.

وقالت الوزارة إن ما يتم تداوله في ذلك الشأن يهدف لاثارة غضب المواطنين؛ مطالبة وسائل الإعلام. 

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين, وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على رقم بوابة الشكاوى الحكومية ( 16528).

وزعمت بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن زيادة أسعار الدواجن المجمدة في الجمعيات الاستهلاكية بنسبة 19% لتصل إلى 44 جنيهًا عقب قرار حظر دخول الدواجن الحية في 6 محافظات.
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