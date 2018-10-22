الزراعة: أصدرنا أوامر بعدم تخزين البطاطس بداية من 20 أكتوبر

كشف الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، سبب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق خلال الفترة الحالية.



وأضاف عبد الدايم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على "صدى البلد"، أن الأسواق تشهد حاليا نهاية العروة الزراعية لمحصول البطاطس مما جعل المعروض أقل من المطلوب وتشهد معها الأسعار ارتفاعا كبيرا واصفا البطاطس الموجودة حاليا باسم "بطاطس الثلاجات".



وقال الدكتور حامد عبد الدايم، إن أسعار البطاطس ستشهد انخفاضات كبيرة في بداية شهر ديسمبر بمجرد بداية العروة الشتوية .



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أنه لا صحة لقيام بعض التجار بتخزين البطاطس في الثلاجات بهدف تحقيق مكاسب من فروقات الأسعار، موضحا أن هناك حملة للمرور على الثلاجات للتأكد من خلوها من البطاطس المخزنة مع صدور أوامر بعدم تخزين البطاطس بداية من يوم 20 أكتوبر الجاري.