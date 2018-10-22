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نقيب الفلاحين يناشد السيسي محاسبة أباطرة مافيا احتكار البطاطس.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:50 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
ناشد حسين عبد الرحمن، النقيب العام للفلاحين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، محاسبة مافيا البطاطس والتجار المحتكرين لها في مصر، قائلًا: "التجار المحتكرون هم السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار ودمار الفلاحين".

وأضاف "عبد الرحمن"، في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" تقديم الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة "الحياة"، "التجار يقومون بتخزين البطاطس لاحتكار تواجدها في السوق وزيادة أسعار التقاوي والبطاطس على المواطنين، ولأول مرة يصل سعر كيلو البطاطس إلى 16 جنيهًا".

وتابع: "لابد من تواجد رقابة على الثلاجات التي يمتلكها الأباطرة لمنع احتكار البطاطس بهدف زيادة أسعارها في السوق".

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