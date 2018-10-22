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رياضة

تعرف على مجموعة الأهلي في البطولة العربية لـ سلة السيدات

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 10:00 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة السلة – سيدات، التي جرت مساء اليوم بأحد الفنادق في الإسكندرية، عن تواجد الأهلي في المجموعة الثانية من البطولة.

وضمت مجموعة الأهلي كلا من “هومنتن اللبناني والفحيص الأردني والنصر الإماراتي”.

وضمت المجموعة الأولى كلًا من «نادي الأوليمبي المصري الذي يستضيف البطولة ونادي المجمع البترولي الجزائري. والأمل التونسي، والجمعية الرياضية المغربية».

ويخوض الأهلي أولى مبارياته في السادسة مساء الأربعاء بصالة النادي الأوليمبي بالإسكندرية أمام الفحيص الأردني.
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