تعرف على حكم من تصلي بدون حجاب ..فيديو

أكد الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن المرأة التي تُصلى حاسرة شعر الرأس صلاتها باطلة، ومن تطوف بالبيت الحرام حاسرة شعر الرأس طوافها باطل، وهذا يدل على أن الشعر عورة.



وقال «كريمة» خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة»، المُذاع على فضائية «ltc»، إنه يشترط لصحة الطواف ستر العورة، وهي من المرأة جميع بدنها عند الجمهور ما عدا الوجه والكفين.



ونبه على أن حجاب المرأة المسلمة فرضٌ على كلِّ مَن بلغت سن التكليف، وهي السن التي ترى فيه الأنثى الحيض وتبلغ فيه مبلغ النساء؛ فعليها أن تستر جسمَها ما عدا الوجهَ والكفين.