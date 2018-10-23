أوقاف القليوبية تشكل لجنة لمتابعة سير العمل وإحالة المقصرين للتحقيق

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية أن اللجنة المشكلة برئاسة الشيخ إسماعيل أحمد مدير الدعوة بالمديرية شنت حملة لمتابعة سير العمل بعدد من الادارات.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم المرور على إدارات "شبين القناطر شرق شبين القناطر غرب" وتلاحظ انضباط العمل داخل الادارتين ما عدا بعض المخالفات التى تم إحالتها للشئون القانونية.



كما تم المرور على مساجد إدارة "الخانكة" وتم رصد مخالفات عديدة بمساجدها بالإضافة لجوانب تقصير من مفتشي الإدارة وقيادتها تم إحالتها للشئون القانونية



من جانبه،أكد مدير الدعوة بأوقاف القليوبية استمرار حملات التفتيش على المساجد حتى إنهاء جوانب التقصير والسلبيات.



