مانشستر سيتي يواجه شاختار الأوكراني بدوري أبطال أوروبا

يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضيفًا على نظيره شاختار دونيتسك الأوكراني، اليوم الثلاثاء، الساعة التاسعة مساءً، على ملعب "دونباس آرينا" ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى مانشستر سيتي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني، لتحقيق الفوز على شاختار، وخطف الصدارة من أجل التربع على قمة المجموعة.



وكان السيتينيز تلقى هزيمة في الجولة الأولى أمام فريق أوليمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 2-1، كما حقق فوز صعب على هوفنهايم الألماني بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية والأخيرة.



وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تعيين الحكم الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندي، لإدارة المباراة بين الفريق الإنجليزي والفريق الأوكراني.



وأسفرت قرعة دوري الأبطال، على مانشستر سيتي وشاختار، في المجموعة السادسة بجانب كل من ليون الفرنسي وهوفنهايم الألماني.



ويحتل مانشستر سيتي وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن ليون المتصدر، بينما يحتل شاختار المركز الثالث بنقتطين، فيما يحتل هوفنهايم المركز الأخير بنقطة واحدة.