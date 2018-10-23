موعد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم لقاءات دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر لكرة القدم لموسم 2018 /2019 بإقامة مباراتين تجمع كلا من الإسماعيلى أمام المقاولون العرب والزمالك مع الإنتاج الحربي.



ومن المقرر، أن تنطلق أحداث المباراة الأولى بين الإسماعيلي والمقاولون العرب فى تمام الساعة الثالثة عصرا بملعب السلام.



وفى تمام الساعة السادسة مساء يلعب الزمالك أمام الإنتاج الحربى بملعب برج العرب.



ومن المقرر أن تذاع المباراتان عبر قناتي أون سبورت ونايل سبورت.