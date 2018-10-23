ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الرئيس اليمني يغادر السعودية بشكل مفاجئ

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:44 ص
صدى البلد
سمر صالح
غادر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم، الثلاثاء، مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، بشكل مفاجئ متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وكالة "إرم نيوز" الإماراتية إن مصادر في رئاسة الجمهورية اليمنية، أكدت أن هادي غادر فجرًا، ولا يعرف سبب مغادرته التي جاءت بصورة مفاجئة.

ولم يدل المصدر بأي تفاصيل إضافية عن مدة الزيارة، غير أنه رجح أن يكون الرئيس هادي توجه للعلاج في المستشفى الذي يجري فيه فحوصات دورية، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.

وتأتي مغادرة هادي مجددًا إلى نيويورك بعد أيام فقط من عودته من الولايات المتحدة، التي أجرى فيها فحوصات طبية وحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت مصادر سابقة.

ومنذ منتصف 2015، يقيم الرئيس هادي وعدد من أعضاء حكومته بشكل شبه دائم في الرياض، واقتصرت عودته إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، على زيارات نادرة وقليلة، ما يلبث أن يعود منها إلى الرياض.
loading...

ترشيحاتنا

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من آلام أسفل الظهر والركبتين

النيابة الإدارية تحيل 4 عاملين بالسكة الحديد للمحاكمة لتسببهم في وفاة 43 شخصا

هكذا علقت شذى على إلغاء حفل زفاف مي حلمي ومحمد رشاد

التموين تناشد المواطنين تحديث بياناتهم قبل 7 نوفمبر.. فيديو

السعودية تحذر من تقلبات جوية من الثلاثاء وحتى الجمعة

أطعمة تساعد على تنظيم هرموناتك بدون أدوية

شاهد.. النمل الأبيض يغزو الأقصر ويجبر السكان على الخروج للشوارع

الكويت ترفض التعامل مع شركات النفط الإسرائيلية

محمد رشاد يرد بقسوة على ريهام سعيد لنشرها خبر إصابة مي حلمي بجلطة

مصرع ربة منزل وإصابة عامل صدمهما قطار ركاب

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

تحمي من النقرس والسرطان.. نوع من الخضروات له 10 فوائد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

فيديو

صاحب ورشة جلود: التضامن تدعمنا من خلال المعارض ..فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات على السواحل الشمالية.. فيديو
شاهد.. أهالي ترسا يشكون من نزع ملكية منازلهم دون تعويض

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟