الرئيس اليمني يغادر السعودية بشكل مفاجئ

غادر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم، الثلاثاء، مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض، بشكل مفاجئ متوجهًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت وكالة "إرم نيوز" الإماراتية إن مصادر في رئاسة الجمهورية اليمنية، أكدت أن هادي غادر فجرًا، ولا يعرف سبب مغادرته التي جاءت بصورة مفاجئة.



ولم يدل المصدر بأي تفاصيل إضافية عن مدة الزيارة، غير أنه رجح أن يكون الرئيس هادي توجه للعلاج في المستشفى الذي يجري فيه فحوصات دورية، في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية.



وتأتي مغادرة هادي مجددًا إلى نيويورك بعد أيام فقط من عودته من الولايات المتحدة، التي أجرى فيها فحوصات طبية وحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسبما أفادت مصادر سابقة.



ومنذ منتصف 2015، يقيم الرئيس هادي وعدد من أعضاء حكومته بشكل شبه دائم في الرياض، واقتصرت عودته إلى مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، جنوبي اليمن، على زيارات نادرة وقليلة، ما يلبث أن يعود منها إلى الرياض.

