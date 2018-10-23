فييرا يعلن تشكيل الإسماعيلي في مواجهة المقاولون بكأس مصر

أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة البرازيلى فييرا، تشكيل فريقه لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، على ملعب السلام.



جاء التشكيل مكونا من:



حراسة المرمى: عصام الحضرى.



خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمد مجدي ومحمود متولي وطارق طه.



خط الوسط: عماد حمدي ونادر رمضان وحسني عبد ربه .



خط الهجوم : لسعد الجزيرى وعبد الرحمن مجدي و كريستوفر مندوجا.

