بلومبرج: مصر تدرس إصدار سندات دولية بالجنيه

نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية اليوم، الثلاثاء، أن مصادر أكدت أن مصر تدرس إصدار سندات دولية مقومة بالجنيه في الأسواق العالمية بهدف تعزيز التدفقات الخارجية الداخلية وتقليل تكلفة الاقتراض.



وأوضحت الوكالة الأمريكية أن المستثمرين سيشترون السندات بالدولار، ومن ثم ستكون قيمة السند والفائدة عليه قابلة للدفع بالجنيه المصري، حيث إن السندات الدولية المقومة بالجنيه المصري أحد الخيارات التي تدرسها الحكومة في الوقت الذي تسعى لتنويع مصادر تمويلها وتقليص تكلفة خدمة الدين.



وأكدت "بلومبرج" أن أذون الخزانة المحلية شهدت تدفقات خارجية بقيمة 7 مليارات دولار في الخمسة أشهر منذ نهاية مارس وتخطط مصر لتقليل تكاليف الاقتراض لأقصى حد ممكن من خلال الاعتماد على السندات الأطول أجلا بدلا من أذون الخزانة الباهظة.



واختتمت أن الحكومة المصرية لم تحدد حجم تلك السندات أو متى سيجري إصدارها لأنها مازالت تقيم الخيارات الأخرى بما في ذلك سندات دولية مقومة بالين الياباني واليوان الصيني أو اليورو.