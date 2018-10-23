العناية الإلهية تنقذ ذا ويكند في حفله بالمكسيك.. فيديو

تعرض المغني الشهير ذا ويكند لصدمة كبيرة اثناء قيامه بإحياء حفل غنائي في المكسيك ضمن جولتها الغنائية يوم الأحد الماضي.



نشر ذا ويكند فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام اثناء سقوط أحد معدات المسرح بسبب عاصفة الأمطار حيث كان يفصله عنها امتار قليلة لتنقذه العناية الالهية من الاصابة.



وواصل ذا ويكند وصلته الغنائية دون توقف حتى لا يسبب ازعاج لجمهوره او يشعرهم بالخوف والتوتر.



ومن المقرر ان يحيي ذا ويكند حفل غنائي في أبو ظبي بالإمارات يوم 23 نوفمبر المقبل.





