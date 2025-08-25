مفارقة غريبة.. ترامب يتحول من عدو لتيك توك إلى أحد معجبيه.. فما مصير قرار الحظر؟

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حيرة الكثيرين الذين كانوا يأملون في حظر تطبيق "تيك توك" نهائيًا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أدلى بتصريحات إيجابية جديدة تجاه المنصة الصينية، في تحول مفاجئ ومثير للجدل.

قلل ترامب من أهمية المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والخصوصية المحيطة بتيك توك وشركتها الأم "بايت دانس"، واصفًا إياها بأنها "مبالغ فيها للغاية".

وأشار إلى أنه يعتزم الاستمرار في منح تمديدات تسمح للتطبيق بالعمل في الولايات المتحدة، وهو ما فعله بالفعل عدة مرات.

تاريخ من التمديدات والمفاوضات الفاشلة

بدأت سلسلة التمديدات في 20 يناير، وهو اليوم الأول لترامب في منصبه، عندما أصدر أمرًا تنفيذيًا بإعادة الوصول إلى تيك توك بعد أن تم حظره لفترة وجيزة بموجب قرار قضائي.

وجاء تمديد ثانٍ في أبريل في أعقاب مفاوضات لتحويل تيك توك إلى شركة تسيطر عليها الولايات المتحدة، وهي خطة انهارت بعد انسحاب الصين من المحادثات ردًا على إجراءات جمركية جديدة أعلنها ترامب نفسه.

تناقض صارخ.. الأمن القومي مقابل الشعبية السياسية

على الرغم من تأكيده المتكرر على أن الأمن يمثل أولوية، إلا أن ترامب سلط الضوء أيضًا على شعبية تيك توك الجارفة واعترف باستخدامه للمنصة خلال حملته الانتخابية.

وفي خطوة تؤكد الأهمية السياسية المتزايدة للتطبيق، أطلق البيت الأبيض حسابه الرسمي على تيك توك هذا الأسبوع.

ويبدو أن هذا التحول في الموقف يتماشى مع تغير في الرأي العام. فقد أظهر استطلاع حديث لمركز "بيو" للأبحاث أن حوالي ثلث الأمريكيين فقط يدعمون الآن حظر تيك توك، مقارنة بنصف المشاركين في مارس 2023. ويعارض ثلث آخر الحظر تمامًا، بينما لم يحسم الباقون موقفهم.

ولا يزال السبب الرئيسي لأولئك الذين يؤيدون الحظر هو المخاوف بشأن كيفية تعامل التطبيق مع البيانات الشخصية.

ومع الموقف الجديد لترامب، تبدو أحلام حظر التطبيق في الولايات المتحدة أبعد من أي وقت مضى.