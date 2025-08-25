قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها
اسكواد حلو سابق سِنُّه.. ماذا قال خالد الغندور عن تعادل الأهلي وغزل المحلة؟
بعد التعادل مع المحلة.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام بيراميدز
وظائف خالية بالبنك المركزي بقطاع الأمن السيبراني 2025
لسه لكم عين ومكملين.. تعليق بدرية طلبة بعد أنباء شطبها من نقابة المهن التمثيلية
أحمد موسى يكشف تفاصيل جديدة حول أرض نادي الزمالك المسحوبة
فرصة نادرة.. تعادل مخيب للأهلي أمام غزل المحلة
هل يجوز التصدق بمال الديون لفقير؟.. أمين الإفتاء: يجب إعطاؤه لصاحبه
غاب من سنين.. المستكاوي يعلق على مشهد الجماهير في لقاء الأهلي والمحلة
مفارقة غريبة.. ترامب يتحول من عدو لتيك توك إلى أحد معجبيه.. فما مصير قرار الحظر؟

احمد الشريف

أثار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حيرة الكثيرين الذين كانوا يأملون في حظر تطبيق "تيك توك" نهائيًا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن أدلى بتصريحات إيجابية جديدة تجاه المنصة الصينية، في تحول مفاجئ ومثير للجدل.

قلل ترامب من أهمية المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والخصوصية المحيطة بتيك توك وشركتها الأم "بايت دانس"، واصفًا إياها بأنها "مبالغ فيها للغاية". 

وأشار إلى أنه يعتزم الاستمرار في منح تمديدات تسمح للتطبيق بالعمل في الولايات المتحدة، وهو ما فعله بالفعل عدة مرات.

تاريخ من التمديدات والمفاوضات الفاشلة

بدأت سلسلة التمديدات في 20 يناير، وهو اليوم الأول لترامب في منصبه، عندما أصدر أمرًا تنفيذيًا بإعادة الوصول إلى تيك توك بعد أن تم حظره لفترة وجيزة بموجب قرار قضائي.

وجاء تمديد ثانٍ في أبريل في أعقاب مفاوضات لتحويل تيك توك إلى شركة تسيطر عليها الولايات المتحدة، وهي خطة انهارت بعد انسحاب الصين من المحادثات ردًا على إجراءات جمركية جديدة أعلنها ترامب نفسه.

تناقض صارخ.. الأمن القومي مقابل الشعبية السياسية

على الرغم من تأكيده المتكرر على أن الأمن يمثل أولوية، إلا أن ترامب سلط الضوء أيضًا على شعبية تيك توك الجارفة واعترف باستخدامه للمنصة خلال حملته الانتخابية. 

وفي خطوة تؤكد الأهمية السياسية المتزايدة للتطبيق، أطلق البيت الأبيض حسابه الرسمي على تيك توك هذا الأسبوع.

ويبدو أن هذا التحول في الموقف يتماشى مع تغير في الرأي العام. فقد أظهر استطلاع حديث لمركز "بيو" للأبحاث أن حوالي ثلث الأمريكيين فقط يدعمون الآن حظر تيك توك، مقارنة بنصف المشاركين في مارس 2023. ويعارض ثلث آخر الحظر تمامًا، بينما لم يحسم الباقون موقفهم.

ولا يزال السبب الرئيسي لأولئك الذين يؤيدون الحظر هو المخاوف بشأن كيفية تعامل التطبيق مع البيانات الشخصية. 

ومع الموقف الجديد لترامب، تبدو أحلام حظر التطبيق في الولايات المتحدة أبعد من أي وقت مضى.

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

وفاة الإعلامي عاطف كامل

وفاة الإعلامي الشهير عاطف كامل

القردة لي لي

تفاصيل مثيرة.. معلومات عن القردة لي لي تثير الجدل علي السوشيال ميديا

الإفتاء

ما حكم توصيل الإنترنت لمن يستخدمه في غضب الله؟.. أمين الإفتاء يجيب

رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال

بعد تكفل شيخ الأزهر برعاية ابنتها.. من هي رئيسة تمريض مستشفى سيد جلال؟

يوم السرد القرآني

بمشاركة الآلاف داخل مصر وخارجها.. الأزهر يطلق مبادرة لقراءة القرآن كاملاً في جلسة واحدة

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

طريقة عمل المكرونة بالجمبري ..صور

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

التخلص من عائلة

الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

