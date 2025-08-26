أوبو تجهز وحوشا جديدة.. تسريبات تكشف عن كاميرات بيريسكوب مزدوجة وبطاريات عملاقة في هواتف Find X9 القادمة

كشفت تسريبات جديدة ومثيرة عن تفاصيل المواصفات الفنية لسلسلة هواتف أوبو الرائدة القادمة، Find X9 Pro و Find X9 Ultra، والتي من المتوقع إطلاقها في الصين في وقت لاحق من هذا العام، مع مواصفات تبدو قادرة على تحدي أقوى الهواتف في السوق.

جاءت التسريبات عبر المسرّب الشهير "Digital Chat Station"، الذي قدم لمحة عن القدرات الهائلة التي تخطط لها أوبو، خاصة في قسمي الكاميرا والبطارية.

Find X9 Ultra: وحش التصوير القادم

يبدو أن نسخة "ألترا" ستكون تحفة فنية مخصصة للتصوير الفوتوغرافي، ولكن للأسف، من المرجح أن تبقى حصرية للسوق الصيني، تمامًا مثل سابقتها. وتشمل مواصفاتها المسربة:

الشاشة: شاشة OLED LTPO مسطحة ضخمة بحجم 6.8 بوصة ودقة 2K.

الكاميرا: نظام كاميرا خلفي رباعي فريد من نوعه مع كاميرتي بيريسكوب للتقريب.

الكاميرا الرئيسية: مستشعر ضخم بدقة 200 ميجابكسل وحجم 1/1.1 بوصة.

البطارية: سعة عملاقة تبلغ 7,000 مللي أمبير.

Find X9 Pro: المنافس العالمي ببطارية استثنائية

أما نسخة "برو"، فهي التي من شبه المؤكد أنها ستشق طريقها إلى الأسواق العالمية، وهي لا تقل إثارة على الإطلاق، خاصة ببطاريتها التي تبدو استثنائية. وتشمل مواصفاتها المسربة:

الشاشة: شاشة OLED LTPO بحجم 6.78 بوصة ودقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز.

المعالج: شريحة Dimensity 9500 القوية.

الكاميرا الخلفية: نظام ثلاثي يتضمن:

كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (مستشعر Sony LYT-828).

كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.

كاميرا بيريسكوب للتقريب بدقة 200 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x.

البطارية: سعة "ملحمية" تبلغ 7,500 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي السريع بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

بهذه المواصفات، خاصة في قسم البطارية، يبدو أن العلامات التجارية الصينية تشن هجومًا شرسًا على عمالقة مثل سامسونج وآبل، اللتين لا تزال بطارياتهما أقل بكثير من هذه الأرقام.

من وجهة نظري، يبدو كلا الهاتفين مثيرين للإعجاب بشكل كبير على الورق. فالبطاريات الضخمة، والمستشعرات الكبيرة، والشاشات الحادة تجعلهما يبرزان بقوة.

ورغم أن حصرية نسخة "ألترا" للسوق الصيني ستكون مخيبة للآمال، إلا أنه إذا تم إطلاق نسخة "برو" عالميًا كما هو متوقع، فإن الكثيرين سيكونون سعداء جدًا بما تعده أوبو هذا العام.