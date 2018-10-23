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تعليم

طلاب صيدلة طنطا في زيارة لمستشفى 57357 بالقاهرة.. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:35 م
صدى البلد
أحمد على
زار وفد من طلاب كلية الصيدلة بجامعة طنطا مستشفي سرطان الأطفال 57357 بالقاهرة تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة تلبيةً لدعوة من إدارة المستشفى في إطار مبادرة "الوقف العلمي".

وأشارت الدكتورة نهلة العشماوي عميد الكلية إلى مشاركة 23 من أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الزيارة حيث تضمن البرنامج عقد ندوات خاصة بالتعريف بالمستشفى وأقسامها خاصة فيما يتعلق بأقسام الصيدلة المختلفة منها الصيدلة الاكلينيكية والصيدلة النووية وصيدلي العمليات وغيرها للتعرف على دور الصيادلة داخل كل قسم ، بالإضافة إلى ندوات عن البحث العلمي بالمستشفى من حيث الأقسام المختلفة والأجهزة المتاحة داخل كل قسم وأحدث الأبحاث القائمة للقضاء على السرطان.

شملت الزيارة جولة تفقدية لزيارة الأطفال المرضى والمعامل البحثية بالمستشفى.
طلاب صيدلة طنطا في زيارة لمستشفى 57357 بالقاهرة.. صور
طلاب صيدلة طنطا في زيارة لمستشفى 57357 بالقاهرة.. صور
طلاب صيدلة طنطا في زيارة لمستشفى 57357 بالقاهرة.. صور
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