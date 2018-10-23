17 يناير..نظر طعن المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة

حددت محكمة النقض جلسة 17 يناير المقبل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم



كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات والبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة"