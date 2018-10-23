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حوادث

17 يناير..نظر طعن المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 05:30 م
دار القضاء العالى
دار القضاء العالى
محمد عبدالله
حددت محكمة النقض جلسة 17 يناير المقبل أولى جلسات نظر الطعن المقدم من المتهمين فى قضية فض اعتصام النهضة على أحكام المؤبد والمشدد الصادرة ضدهم

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة 379 متهمًا من بينهم 189 متهمًا محبوسين، بأحكام تتراوح ما بين المؤبد والسجن المشدد 15 سنة، و3 سنوات والبراءة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث فض اعتصام النهضة"
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