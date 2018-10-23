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التنمية المحلية: خط ساخن لتلقي شكاوى المواطنين ضمن مبادرة صوتك مسموع.. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:27 م
محمود شعراوي وزير
محمود شعراوي وزير التنمية المحلية
هاني حسين
قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة «صوتك مسموع » ترتكز على محورين أساسيين أولهما يركز على إدارة محلية مستجيبة للمواطن، تهتم بدور المشاركة المجتمعية بما يتيح للمواطن المشاركة كطرف فعال في محاربة الفساد والإهمال، والمحور الثاني يرتكز على أن الإدارة المحلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن.

وأضاف "قاسم" في مداخلة هاتفية في برنامج " حديث المساء " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،:" نرد على استفسارات ومقترحات وشكاوى المواطنين من خلال منصة متكاملة تتمثل في رقم واتساب 01150606783، لاستقبال الشكاوى مرفقا معها صور ومقاطع فيديو، وترسل تلك الشكاوى الى الجهة المختصة حتى تتعامل معها.

وتابع:" هناك صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» بعنوان صوتك مسموع، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني، والخط الساخن 15330 طوال أيام الأسبوع لتلقي شكاوى المواطنين".

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