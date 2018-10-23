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اقتصاد

تكريم 20 قيادة مصرفية بارزة خلال مؤتمر الناس والبنوك

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 07:26 م
محمد الاتربي رئيس
محمد الاتربي رئيس بنك مصر
محمد يحيى
كرمت منصة مؤتمر الناس والبنوك المنعقد بالقاهرة، اكثر من 20 قيادة مصرفية من رؤساء ونواب البنوك.

وكان من بين تلك القيادات هشام عكاشة نائب رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلي ، ويحيي أبو الفتوح داليا نائبا رئيس البنك ، و محمد الإتربي رئيس بنك مصر ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية وعاكف المغربي و حسام عبد الوهاب، نائبا رئيس البنك والمهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزي لشئون الدفع والتحصيل الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات.

كما تم تكريم طارق فايد رئيس بنك القاهرة ونائبيه حازم حجازي و عمرو الشافعي، و ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات المصري ، و حسين الرفاعي رئيس بنك قناة السويس، محمد الديب رئيس بنك قطر الوطني الأهلي qnb، ونائبه إيهاب رأفت، ومحمد برو، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني مصر و محمد على رئيس مصرف أبو ظبي الإسلامي ، و السيد القصير رئيس بنك الزراعي، وأشرف القاضي رئيس المصرف المتحد وطارق الخولي رئيس بنك سايب، وعمرو جمال رئيس البنك العقاري العربي المصري وماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية والدكتور أشرف فاروق نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي.
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