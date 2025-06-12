بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص فى إنقلاب ميكروباص بملوي المنيا

أصيب 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام مركز ملوي في المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام مركز ملوي.

وعلي الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج مقيمين جميعا في مركز ديروط بمحافظة أسيوط وهم عزة. ف. ا 48 سنة، ورجب. ز. م 38 سنة، وحمزة . ع. ف 5 سنوات، وهاجر . م. 17 سنة، وإسراء. م. ع 18 سنة، وسبيله. ا. ع 18 سنة، وفاطمة. ش. ص 18 سنة، وإيمان. ص. ح 17 سنة، وسمية. ك. ع 21 سنة، وأحمد. م. ع 33 سنة، تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.