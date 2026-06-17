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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
أسماء عبد الحفيظ

يُعد نقص الأكسجين في الجسم من الحالات الطبية الخطيرة التي قد تؤثر على وظائف الأعضاء الحيوية، خاصة الدماغ والقلب، وقد يحدث نتيجة مشكلات في التنفس، أو أمراض رئوية، أو التعرض لبيئات منخفضة الأكسجين. ويؤكد الأطباء أن التدخل السريع في هذه الحالات قد يكون فارقًا بين الحياة والمضاعفات الخطيرة.

ما هو نقص الأكسجين؟

قال الدكتور خالد مراد استشاري الصدر، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن نقص الأكسجين هو حالة لا يحصل فيها الجسم أو أحد أعضائه على كمية كافية من الأكسجين لتأدية وظائفه بشكل طبيعي. وقد يحدث بشكل مفاجئ أو تدريجي، وتختلف شدته حسب السبب ومدة التعرّض.

علامات نقص الأكسجين في الجسم

تظهر على الشخص المصاب مجموعة من الأعراض التي قد تكون إنذارًا مبكرًا، ومن أهمها:

  • ضيق أو صعوبة في التنفس.
  • تسارع ضربات القلب بشكل غير طبيعي.
  • صداع مفاجئ أو مستمر.
  • دوخة أو فقدان التوازن.
  • ازرقاق الشفاه أو أطراف الأصابع علامة خطيرة.
  • تشوش في التفكير وضعف التركيز.
  • شعور بالإرهاق الشديد دون مجهود.
  • قلق أو توتر غير مبرر.
  • في الحالات الشديدة: فقدان الوعي.

ويشير الأطباء إلى أن ظهور ازرقاق الشفاه أو الإغماء يعد من العلامات المتقدمة التي تستدعي التدخل الطبي الفوري دون تأخير.

أسباب نقص الأكسجين في الجسم

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى انخفاض مستوى الأكسجين، من أبرزها:

  • أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو الالتهاب الرئوي.
  • انسداد مجرى الهواء أو الاختناق.
  • التعرض لغازات سامة مثل أول أكسيد الكربون.
  • أمراض القلب التي تؤثر على ضخ الدم.
  • التواجد في أماكن مغلقة سيئة التهوية لفترات طويلة.
  • توقف التنفس أثناء النوم في بعض الحالات المرضية.

الإسعافات الأولية عند الاشتباه بنقص الأكسجين

عند ملاحظة أعراض نقص الأكسجين على شخص ما، يجب التصرف بسرعة وهدوء وفق الخطوات التالية:

1. نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية

يجب إخراج الشخص فورًا إلى هواء نقي أو فتح النوافذ لزيادة تدفق الأكسجين.

2. التأكد من مجرى التنفس

إذا كان المصاب واعيًا، يُطلب منه التنفس ببطء وعمق. وإذا كان هناك ما يعيق التنفس، يجب إزالته بحذر.

3. وضعية الجسم المناسبة

يفضل جلوس المصاب في وضع مائل قليلًا للأمام لتسهيل عملية التنفس بدلًا من الاستلقاء الكامل.

4. فك الملابس الضيقة

مثل ربطة العنق أو الحزام أو أي ملابس قد تعيق التنفس.

5. طلب الإسعاف فورًا

في حال استمرار الأعراض أو تدهور الحالة، يجب الاتصال بالإسعاف دون تأخير.

6. الإنعاش القلبي الرئوي إذا لزم الأمر

في حال توقف التنفس أو فقدان الوعي وعدم وجود نبض، يجب البدء فورًا في الإنعاش القلبي الرئوي إذا كان الشخص مدربًا عليه.

متى تكون الحالة خطيرة؟

تعتبر الحالة طارئة إذا ظهرت علامات مثل فقدان الوعي، أو توقف التنفس، أو ازرقاق الجلد، أو عدم القدرة على الكلام أو الحركة. في هذه الحالات، كل دقيقة تأخير قد تؤثر على سلامة الدماغ بسبب نقص الأكسجين.

الوقاية من نقص الأكسجين

يمكن تقليل خطر حدوث نقص الأكسجين من خلال:

  • تهوية الأماكن المغلقة باستمرار.
  • علاج أمراض الجهاز التنفسي بشكل منتظم.
  • تجنب التدخين لأنه يؤثر على كفاءة الرئتين.
  • عدم تشغيل المحركات في أماكن مغلقة.
  • الالتزام بالعلاج في حالات انقطاع النفس أثناء النوم.
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علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم .. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة

علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
علامات تؤكد نقص الأكسجين في الجسم.. وأهم الإسعافات الأولية لإنقاذ الحالة
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