الأهلي يتسلح بكتيبة المقاتلين ويهاجم وفاق سطيف بـ وليد أزارو

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الذي سيخوض مواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا



وضم تشكيل الأهلي كل من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي - سعد سمير - ساليف كوليبالي - أيمن أشرف

خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - أحمد حمودي - إسلام محارب

خط الهجوم: وليد سليمان - وليد أزارو



وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا على ملعب ٨ مايو بالجزائر، علما بأن الأهلي حقق الفوز في مباراة الذهاب بثنائية نظيفة.