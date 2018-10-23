الكرملين يكشف عن موعد لقاء بوتين وترامب في باريس

ذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في باريس يوم 11 نوفمبر.



وأبلغ المعاون الخارجي بالكرملين، يوري أوشاكوف، الصحفيين بأن بوتين وجون بولتون، مستشار ترامب للأمن القومي، أكدا خلال لقائهما في موسكو، يوم الثلاثاء وجود اتفاق مبدئي على لقاء الرئيسين في باريس.



وقال أوشاكوف "نخطط... أن يعقد الرئيسان اجتماعا ثنائيا".

