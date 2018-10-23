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محافظات

حملة لإزالة التعديات على الطريق الدائري بالفيوم .. صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:28 م
حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات علي الطريق الدائري بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
قامت حملة مكبرة اليوم من الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز ومدينة الفيوم بناء على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية تحت إشراف المهندس ايمن عزت رئيس المدينة بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالطريق الدائري .

تمكنت الحملة من إزالة 10 حالات تعدٍ على مساحة 14 قيراط أراضي زراعية بالطريق الدائري بمدخل قرية زاوية الكرادسة أكد محافظ الفيوم أن حملات الإزالة مستمرة بمختلف مدن ومراكز وقري المحافظة لإزالة التعديات نهائيا حفاظًا على الرقعة الزراعية.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجولات الميدانية لإزالة المخالفات فور حدوثها،والضرب بيد من حديد لأي مخالف مع تغليظ العقوبات حال تكرار التعدي مؤكدًا أن جميع المواطنين سواسية أمام القانون وأن الحملات تواصل عملها يوميًا بجميع أنحاء المحافظة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين.

حملة لإزالة التعديات على الطريق الدائري بالفيوم .. صور
حملة لإزالة التعديات على الطريق الدائري بالفيوم .. صور
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