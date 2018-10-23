تعرف على أسعار تذاكر حفل بلقيس في سلطنة عمان

أعلنت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي عبر حسابها الشخصي على تويتر، عن طرح تذاكر حفلتها المرتقبة في سلطنة عمان على مسرح المدينة يوم 22 نوفمبر المُقبل، بمناسبة العيد الوطني المجيد للسلطنة.



وكشفت بلقيس عن فئات تذاكر الحفل، إذ بلغ سعر التذكرة الـVIP فقط 70 ريالا عمانيا أي ما يقرب من 3200 جنيه مصري، وبلغ سعر باقي الفئات ما بين 35، 30 و10 ريالات عمانية.



كانت بلقيس قد طرحت مؤخرًا كليب "أهلا يا ماما"، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، إذ اجتازت مشاهدات الكليب حاجز الـ2 مليون ونصف المليون مشاهدة بعد أسبوعين.

