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جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:32 م
أرشيفية
أرشيفية
هاني حسين
قال أحمد الشربيني، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، إننا توقعنا حدوث أزمة في أسعار البطاطس في وقت سابق.

وأضاف "الشربيني " في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" حذرنا من حدوث أزمة في محصول البطاطس وذلك لأن المزارعين في عام 2017 زرعوا البطاطس، وتم بيع المحصول بأسعار متدنية مما ادى إلى خسارة المزارعين 60% من رأسمالهم، وترتب على ذلك عزوف مزارعين كُثر عن زراعة البطاطس العام الحالي.

وتابع: المساحات المزروعة من البطاطس أقل بـ50% عن العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات حرارة الجو ما أدى إلى انخفاض جودة محصول البطاطس.
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