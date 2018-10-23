جمعية منتجي البطاطس: حذرنا من حدوث أزمة الأسعار .. فيديو

قال أحمد الشربيني، أمين عام جمعية منتجي البطاطس، إننا توقعنا حدوث أزمة في أسعار البطاطس في وقت سابق.



وأضاف "الشربيني " في حواره مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" حذرنا من حدوث أزمة في محصول البطاطس وذلك لأن المزارعين في عام 2017 زرعوا البطاطس، وتم بيع المحصول بأسعار متدنية مما ادى إلى خسارة المزارعين 60% من رأسمالهم، وترتب على ذلك عزوف مزارعين كُثر عن زراعة البطاطس العام الحالي.



وتابع: المساحات المزروعة من البطاطس أقل بـ50% عن العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع درجات حرارة الجو ما أدى إلى انخفاض جودة محصول البطاطس.

