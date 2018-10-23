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رياضة

الأهلي: 3 ملاعب ضمن أولوياتنا لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:53 م
صورة ارشيفية من مباراة
صورة ارشيفية من مباراة الاهلي والترجي التونسي
محمد رشاد
أكد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن ناديه يضع استاد القاهرة في أولوية الاختيارات لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

ويلعب الأهلي ذهاب نهائي دوري الأبطال في مصر بشكل مبدئي يوم 2 نوفمبر المقبل، والإياب في رادس يوم 9 من الشهر ذاته بعدما تأهل الفريقين على حساب كل من وفاق سطيف وبريميرو أجوستو.

وقال مرجان لإذاعة أون سبورت: "نتمنى أن تساعدنا الدولة في حضور عدد ملائم من جماهير الأهلي للنهائي لأننا نمثل مصر، وكما شاهد الجميع كيف كانت جماهير وفاق سطيف في المباراة، ونطالب من الآن بمساعدة كافة الجهات المسؤولة لكي ننظم نهائيا يليق بمصر".

وأتم "الأولوية لنا ستكون لعب النهائي في استاد القاهرة ثم الكلية الحربية، ولكن إذا تأزمت الأمور ولم يعد هناك أي فرص للعب المباراة في القاهرة سنقبل وقتها بملعب برج العرب".
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