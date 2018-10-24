تموين الشرقية: جار إنشاء صوامع حقلية للاستغناء عن الشون

أكدت "فايزة عبد الرحمن" مدير مديرية تموين الشرقية، أنه جار إنشاء 4 صوامع كبيرة بمختلف مراكز المحافظة بالإضافة الي حرص المديرية بالتنسيق مع وزارة التموين علي إنشاء وإقامة الصوامع الحقلية.



