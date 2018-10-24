تموين الشرقية: جار إنشاء صوامع حقلية للاستغناء عن الشون

أكدت "فايزة عبد الرحمن" مدير مديرية تموين الشرقية، أنه جار إنشاء 4 صوامع كبيرة بمختلف مراكز المحافظة بالإضافة الي حرص المديرية بالتنسيق مع وزارة التموين علي إنشاء وإقامة الصوامع الحقلية.
وأضافت "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أن الهدف من إنشاء الصوامع الحقلية هو الاستغناء النهائي عن الشون بمختلف أنواعها سواء حكومية او خاصة مع مرور الوقت، مشيرة إلى أن محافظة الشرقية تتميز عن باقي المحافظات بارتفاع إنتاجيتها من محصول القمح وبالتالي نحتاج إلى شون وصوامع اضافية لتخزين القمح وبمجرد إنشاء الصوامع الحقلية فسوف تساهم بشكل كبير في حفظ الناتج المحلي من القمح.