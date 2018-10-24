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محافظات

حملات لغلق الكافيهات والمحلات المخالفة بمساكن الشروق بمدينة نصر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
عبد العزيز جمال
واصل حى شرق مدينة نصر شن حملاته المكبرة الصباحية والمسائية بأحد القطاعات الحيوية والهامة بنطاق الحى وهى منطقة مساكن الشروق ومحيطها خلف النادى الأهلى لرفع جميع الإشغالات والأكشاك المخالفة من الطرق العامة وإزالة تعديات الكافيهات والمحلات وتطهير الأرصفة وإخلائها للمارة حفاظا على أرواحهم، مع مراجعة تراخيص المحلات والكافيهات والمطاعم والمحلات وإغلاق المخالف منها وغير الملتزمة باشتراطات الترخيص.

جاء ذلك استمرارا للنشاط المكثف الذى تشهده أحياء القاهرة بالمناطق الأربعة لإعادة وترسيخ الانضباط والنظام وقوة القانون بكافة الشوارع والميادين ومواجهة جميع المظاهر السلبية بهدف الحفاظ على الوجه الحضارى للعاصمة. 

واستهدفت الحملة صباح اليوم التصدى لبؤر الباعة الجائلين والأسواق العشوائية ومصادرة بضائعهم وعربات اليد والاستندات والفاترينات وجميع اللافتات الإعلانية المخالفة.

أكد م. مصطفى عبد العزيز رئيس حى شرق مدينة نصر أنه تم تشكيل الحملة صباح اليوم بالتنسيق بين إدارات الحى المعنية وشرطة المرافق وقسم الشرطة التابع وشملت منطقة مساكن الشروق والشوارع المحيطة خلف النادى الأهلى. وأسفرت عن غلق فورى لسبعة كافيهات مخالفة بالتعدى على الأرصفة وقطع المرافق عنها، وكذلك إزالة إشغالات 2 مغسلة وغلقهم وقطع المرافق عنهم لعدم وجود ترخيص، كما نجحت الحملة فى غلق عدد 2 سوبر ماركت شهيرة بالمنطقة لعدم التزامها باشتراطات الترخيص وتم رفع كافة تعدياتهم وإخلاء الأرصفة، وتم مصادرة البضاعة وعدد من الاستاندات والمعروضات بنهر الطريق ونقلها لمخازن الحى، كما تم تحرير أكثر من 17 محضر إشغال وتلوث بيئة وإزالة إدارية وتم إحالتها للنيابة المختصة.

وأشار رئيس الحى إلى أنه بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن تتضمن حملات الإشغالات حملات أخرى موازية لرفع كفاءة النظافة والإنارة والتشجير بكافة شوارع وميادين مدينة نصر ومحيط دور العبادة والمواقع الحيوية ، وأيضا تتم هذه الحملات بالتنسيق مع رجال المرور للتصدى لكافة الظواهر المرورية السلبية والمخالفات والانتظار الخاطئ وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين بكل حزم واستخدام الأوناش لسحب السيارات المركونة والمتهالكة وبدون لوحات وفتح الشوارع المغلقة لتسيير حركة المرور منعاَ للتكدس بهدف تحقيق السيولة المرورية المنشودة بالشوارع والمحاور الرئيسية للحى.
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