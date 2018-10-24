احترس.. الخمول وقلة الحركة يزيدان معدلات سرطان الأمعاء بين الشباب

اكتشف الباحثون أن معدلات الإصابة بسرطان الأمعاء تتزايد لدى الشباب في جميع أنحاء أوروبا "بسبب سوء التغذية والبدانة وأنماط الحياة الخاملة التي تتسم بكثرة الجلوس وقلة الحركة.



وعلى نحو تقليدي يصيب هذا المرض القاتل الأشخاص فوق سن الخمسين، ولكن العلماء يحذرون من الزيادة "المذهلة" في الحالات بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 39 سنة فيما يصيب سرطان الأمعاء 41 ألف شخص كل عام في المملكة المتحدة، ويقتل 16 ألفا مما يجعله ثاني سبب أكثر السرطانات فتكا بعد سرطان الرئة.



وقد حذر العلماء الآن من أساليب الحياة الخاملة التي لا تشجع على الحركة إلى جانب السمنة والوجبات الغذائية السيئة بين الشباب هي المسؤولة عن زيادة "مذهلة" في هذه الحالات.



وأفادت الإحصاءات الصادرة عن سجلات السرطان الوطنية في المملكة المتحدة و 19 دولة أوروبية أخرى، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بأن معدلات الإصابة بسرطان القولون ارتفعت بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 سنة بنسبة 4ر7 % سنويا بين عامي 2008 و2016، و قفزت معدلات سرطان المستقيم في نفس الفئة العمرية بنسبة 8ر1 % سنويا منذ عام 1990.



وأشارت الأرقام ، وفقا لصحيفة "ديلي ميل " البريطانية، إلى وجود اتجاه مماثل في الولايات المتحدة حيث يموت 50 ألف شخص سنويا من سرطان الأمعاء.