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إعلان شروط وموعد طرح شقق الإعلان العاشر بـ الإسكان الاجتماعى .. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
شيماء مجدي
قال المستشار هانى يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، إن الحكومة أعلنت عن طرح الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعى فى 9 مدن جديدة منها العبور والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة والمنيا الجديدة وأسوان.

وكشف "يونس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" والمذاع عبر فضائية "تن"، اليوم "الأربعاء، عن أهم الشروط والتي تضمنت ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة، ولا يزيد عن 50 سنة، وأن يكون مصري الجنسية أو متمتعًا بها، كما يجب أن يتم التقدم في المحافظة المقيم بها الحاجز أو التي يعمل بها.

وقال: "لا يحق بأي شكل من الأشكال الحجز مرة أخرى للمتقدم أو أي فرد من أسرته، حصل على دعم سابق من الحكومة سواء شقة أو أرض"، لافتًا إلى أنه من أهم الشروط أيضًا أن يصل الحد الأقصى لدخل الأعزب 4200 جنيه، والحد الأقصى لدخل المتزوج ويشمل (الزوج والزوجة) 5700 جنيه.

وأعلن "المتحدث بإسم وزارة الإسكان" عن طرح كراسات الشروط على الموقع الإلكترونى الخاص بالوزارة فى 31 أكتوبر الجاري، موضحًا أن هناك مواعيد متخصصة لراغبي الحجز من ذوى الاحتياجات الخاصة من يوم 7 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر.
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