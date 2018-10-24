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حوادث

مقتل 11 إرهابيا في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:58 ص
قوات الأمن - ارشيفيه
قوات الأمن - ارشيفيه
إيهاب عمر
تمكنت قوات الأمن الوطني بالتنسيق مع الأمن العام والمباحث الجنائية والأمن المركزي في أسيوط من قتل 11 من عناصر التنظيم الإرهابي بطريق دشلوط- الفرافرة تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاما.

كانت معلومات وصلت لقطاع الأمن الوطني تفيد باختباء عدد من العناصر الإرهابية بداخل مغارة بالجبل الغربي بطريق ديروط / الفرافرة بالكيلو 60.

على الفور قامت قوات الأمن الوطني مدعومة بمجموعات خاصة بمهاجمة مكان البلاغ، وفور مشاهدتهم للقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات، وتم الرد عليها، ما أسفر عن مقتل 11 إرهابيا.

وبتفتيش المغارة التي كانوا يقيمون بها والموازية لإحدى المزارع الجبلية، تبين وجود 13 بندقية آلية وكمية من المواد التي تستخدم في تصنيع عبوات التفجير وأوراق وخريطة بها طرق ومدقات داخل صحراء محافظة أسيوط.

وقامت قوات الأمن بتمشيط المنطقة ونقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بأسيوط.
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