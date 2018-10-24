مواطن يناشد وزيرة التضامن للحصول على كشك

ناشد المواطن العربي محمد محمود عمار أحد سكان قرية العدلية مركز بلبيس الشرقية، وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والي لمساعدته في الحصول على كشك، وذلك عن طريق خدمة شكاوى موقع "صدى البلد".



وأضاف في رسالته: "أنا بعاني من تقوس في العمود الفقري وابلغ من العمر 21 عاما، وأخي الأصغر نفس الحالة المرضية 12 عاما وليس لدينا أي دخل ولم نقدر على العمل في

أي مجال بس الظروف الصحية كل ما نطلبه كشك صغير ناكل منه لقمة عيش.



واستغاث بوزيرة التضامن لمساعدتها في الحصول على كشك، وناشد من يرغب في مساعدته التواصل على رقم 01273063401.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

