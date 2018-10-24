آليات جديدة لجذب الطلاب الوافدين لجامعة بنها

أكد الدكتور محمد أبو سالم مدير وحدة الوافدين بجامعة بنها على ضرورة الاهتمام بجذب الطلاب الوافدين إلى الجامعة وتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة والتيسير عليهم في كافة مراحل الالتحاق والدراسة والتخرج من الجامعة حتى يكون الطالب بعد التخرج سفيرا في بلده مشيرا إلى أن الوحدة ستشهد تطورا نوعيا في الشكل والأداء بفضل أبناء الجامعة



وأضاف الدكتور محمد أبو سالم خلال الاجتماع الذي عقده مع العاملين ومسؤولي الوافدين بالكليات أن الدكتور حسين المغربي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يبذل كل الجهد لتذليل العقبات أمام وحدة الوافدين لتستطيع تقديم خدمات راقية للطلاب الوافدين واعتبار ذلك عملا وطنيا وتشجيعا للسياحة التعليمية

