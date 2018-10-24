محافظ الدقهلية: إضافة أدوار جديدة للمدرسة الابتدائية بمنية النصر

تفقد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بعد ظهر اليوم الأربعاء مدرسة عمر بن الخطاب الإبتدائيه المشتركة بمنية النصر الابتدائية يرافقه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، ،ومحمد عبد الغني رئيس المركز والمدينة.



وتفقد المحافظ المدرسة التي تضم 13 فصل تحتوي على 663 تلميذ، ووجه شاروبيم بتشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية لبحث ودراسة انشاء أدوار إضافية جديدة لمدرسة منية النصر الابتدائية المشتركة حيث تتكون من دورين فقط وذلك لتخفيف كثافة الفصول.



وأكد شاروبيم على أن الدولة تبذل كل الجهود لتوفير الدعم والرعاية اللازمين لتوفير منظومة تعليمية متكاملة تلبي طموحات الدولة في تخريج أجيال واعية وعلى درجة عالية من العلم.



وطالب شاروبيم التلاميذ بالحرص الدائم على العملية التعليمية والالتزام بالجدول المدرسي ومتابعة الدروس أولًا بأول.