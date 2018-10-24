السويس تحتفل بالذكرى الـ 45 على صمودها 100 يوم أمام الإسرائيليين

والشعب.



رافق المحافظ الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس والدكتور السيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام لمحافظة السويس وخالد سعداوى السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب بمحافظة السويس ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية والشبابية بالسويس.

قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، يرافقه اللواء رفيق رأفت عرفات قائد الجيش الثالث ومدير أمن المحافظة، صباح اليوم بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول ، أمام ديوان عام محافظة السويس ، بمناسبة احتفالات محافظة السويس بعيدها القومى الـ45 لانتصارات شعب السويس العظيم فى 24 أكتوبر 1973 ذكرى صمودها 100 يوم أمام القوات الإسرائيلية فى ملحمة خالدة بين الجيش والشرطة