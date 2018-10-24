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حزب مستقبل وطن يتكفل بتطوير وتجديد مدارس مصر الجديدة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 02:49 م
يوسف رشدان
يوسف رشدان
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
أعلن حزب مستقبل وطن عن تكفله بتجديد و تطوير المدارس الحكومية المتهالكة فى حى مصر الجديدة .

وأكد الحزب فى بيان له أن حصل على موافقة وزارة التربية و التعليم و رئاسة الحى وبدأ فى إجراء الدراسات اللازمة حيث وقع الاختيار على 25 مدرسة حكومية .

وقال المهندس يوسف رشدان أمين عام حزب مستقبل وطن بمصر الجديدة أن أمانة الحزب بالحى تستهدف تنفيذ استراتيجية رئاسة الحزب والأمانة العامة بالقاهرة التى تشمل تحسين المستوى المعيشي و المشاركة المجتمعية للمصريين، مشيرا إلى أن الحزب يركز فى هذه الفترة على الاهتمام بملف التعليم الذى يعتبر قاطرة التنمية لافتا إلى أنهم استجابوا لدعوة الرئيس السيسى الذى طالب المجتمع المدنى بالمساهمة فى تطوير التعليم لافتا إلى أن الحزب و قياداته فى مصر الجديدة يتحملون تكلفة تجديد المدارس كما تحملوا دفع مصاريف الطلبة غير القادرين فى بداية العام .

وقال رشدان إن الحزب منذ بداية العام الدراسى أخذ على عاتقه تسهيل العملية التعليمية للطلاب حيث أقام معرضا للأدوات المرسية بأسعار مخفضة فضلا عن الكورسات التعليمة التى يدرس بها الاف الطلاب.

وقال إن المعرض شهد مشاركة الصناعة الوطنية وأعاد المستهلك لشراء المنتجات المصرية خاصة أنها تمتاز بجودة عالية وتنافس مثيلاتها في السوق المصري ولكن المستهلك يجد صعوبة أحيانًا في الحصول عليها.

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