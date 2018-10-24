ولي العهد السعودي يعلق على حادث مقتل خاشقجي ويؤكد: مؤلم جدا

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن حادث مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي مؤلم جدا للسعوديين، والعالم أجمع.



وقال بن سلمان عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الحكومة السعودية تعمل مع نظيرتها التركية من أجل استجلاء الحقيقة واستكمال التحقيقات، وفق ما نقلته فضائية العربية.



وشدد على أن البعض يحاول استغلال قضية خاشقجي لإحداث شرخ في العلاقة بين السعودية وتركيا.





