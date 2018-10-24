الصيد يكرم أبطال حرب أكتوبر .. صور

نظم مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة محسن طنطاوي، حفلا لتكريم أعضاء النادي من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، وذلك في المبنى الاجتماعي بمقر النادي بالدقي.



شهد الحفل حضور كل من محسن طنطاوي رئيس مجلس الإدارة، ومحمد همام نائب رئيس النادي، وإيهاب حشيش أمين الصندوق، وأعضاء المجلس محمد الشرقاوي وإيمان كريم ومحمد شرف وأحمد مجيب ومحمد السحرتي وحسين أبو السعود، واللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي، بالإضافة لحضور عدد كبير من أعضاء النادي.



تضمن الحفل عرض فيلم وثائقي يتضمن لقطات للحرب وما يحدث في سيناء من تعمير وإنجازات خلال الفترة الحالية، بالإضافة لبعض الفيديوهات للمكرمين يتحدثون عن دورهم في الحرب والبطولات التي جسدها ضباط وجنود مصر البواسل، قبل أن يقوم بإهداء الدروع التذكارية وشهادات التقدير للمكرمين.



ومن جانبه، حرص محسن طنطاوي رئيس النادي خلال كلمته بالحفل، على الترحيب بالحضور، مؤكدا أن مصر لن تنسى دور أبطال حرب أكتوبر في تحرير أرض سيناء، وأنهم ضحوا بأرواحهم ودمائهم الذكية التي روت أرض سيناء من أجل تحرير الوطن واسترجاع الأرض، مشددا على أن هؤلاء الأبطال كانت قلوبهم تسبق أقدامهم إلى ميادين الشرف والعزة، قائلا "عرفانا بالجميل نهدي هذا التكريم لبعض رموز ضباط القوات المسلحة لكم منا أسمى آيات الشكر و العرفان دمتم لنا خير أجناد الأرض".