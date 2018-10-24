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فن

تكريم فرقة أيامنا الحلوة في مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 09:07 م
صدى البلد
سمر سعد
قررت إدارة مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني برئاسة سهير عبد القادر تكريم فرقة أيامنا الحلوة في الدورة الثالثة والتي ستبدأ السبت القادم.

أيامنا الحلوة فرقة غنائية مصرية أسسها المايسترو محمد عثمان عام 2003، وتضم 17 ً مطربا ومطربة منهم عددا ً كبيرا من نجوم الغناء والفن على مستوى جيل الشباب أبرزهم الفنان شريف اسماعيل الفائز بلقب برنامج المواهب الغنائية صوت الحياة، والفنان المتألق محمد فهيم.

يهدف الفريق فى كل حفلاته الأخيرة إلى فكرة ”نوستاجليا“ ّ إلى إعادة الذكريات، حيث يقدم فى بعض احيانا الأغنيات التى اشتهرت خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضى مثل ”لولاكي“ لعلى حميدة و“كوكب تاني“ لمدحت صالح و“مش نظرة وابتسامة“ لسيمون بالإضافة الى أغنيات من أرشيف السينما المصرية.

ايضا برنامج ”حوار صريح جدا وهناك ايضا ”نوستاجليا“ ّخاصة بأغنيات البرامج التى اشتهر بها التلفزيون المصرى مثل أغنية برنامج سينما الأطفال.

يذكر أن مهرجان الفنون والفلكلور الافروصيني تنطلق فعالياته يوم السبت القادم الموافق ٢٧ أكتوبر الحالي بقصر المانسترلي بالمنيل وتستمر فعالياته حتى الثالث من نوفمبر المقبل.

المهرجان تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة وأكاديمية الفنون.
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