برلمان العراق يصوت على تشكيلة وبرنامج الحكومة الجديدة

ذكر التلفزيون الرسمي العراقي، أن أعضاء البرلمان العراقي، سيصوتون، اليوم، على تشكيلة وبرنامج الحكومة التي اقترحها رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي.



وافتتح عبد المهدي الجلسة المسائية، بعرض برنامجه، ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء المكلف، أسماء شخصيات جديدة للوزارات الرئيسية، ومنها "النفط والدفاع والمالية والداخلية".



وقال مصدران سياسيان، إنه من المتوقع أن يتولى ثامر الغضبان- وهو مسؤول كبير سابق بقطاع الطاقة بالعراق- وزارة النفط.