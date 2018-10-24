بوروسيا دورتموند يتقدم بهدف على أتليتكو مدريد بدوري الأبطال .. فيديو

أنهى فريق بوروسيا دورتموند الألماني أحداث الشوط الأول متقدما أمام أتليتكو مدريد الإسباني بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب سيجنال ايدونا بارك، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.



سجل الهدف الوحيد للفريق الألماني أكسيل فيتسل فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، ليفرض الندية والإثاراة على أحداث الشوط الثاني بين الفريقين .



جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند يحتل المركز الأول فى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين ، بينما يحل أتليتكو مدريد وصيفا فى المجموعة بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف فى صالح الفريق الألماني.