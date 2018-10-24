ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

بوروسيا دورتموند يتقدم بهدف على أتليتكو مدريد بدوري الأبطال .. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:07 م
أكسيل فيتسل
أكسيل فيتسل
محمد رشاد
أنهى فريق بوروسيا دورتموند الألماني أحداث الشوط الأول متقدما أمام أتليتكو مدريد الإسباني بهدف نظيف، فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب سيجنال ايدونا بارك، فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل الهدف الوحيد للفريق الألماني أكسيل فيتسل فى الدقيقة 38 من زمن المباراة ، ليفرض الندية والإثاراة على أحداث الشوط الثاني بين الفريقين .

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند يحتل المركز الأول فى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين ، بينما يحل أتليتكو مدريد وصيفا فى المجموعة بنفس الرصيد لكن فارق الأهداف فى صالح الفريق الألماني.
loading...

ترشيحاتنا

وزير المالية : خصم ٩٠٪؜ لمن يسوي منازعاته الضريبية قبل ١٤ نوفمبر..فيديو وصور

قبل الحصول علي مصل الإنفلونزا الموسمية.. ما هي أضراره والاحتياطات منها؟

بالفيديو.. السيسي يشهد احتفالية القوات المسلحة

خبير لوائح عن أزمة الأوليمبية والزمالك: لابد من تغيير قانون الرياضة

موعد مباراة الاهلي القادمة في البطولة العربية

مباراة المصري وفيتا كلوب ..الفريق الكونغولي يتقدم بهدفين في الشوط الأول ..فيديو

حسين الجسمي يتألق في احتفالية المنارة بأغنية تسلم ايديك في حضور السيسي

البحرين تحبط مؤامرة قطرية للتدخل في الانتخابات المحلية

العليا للحج : انطلاق أولى رحلات العمرة الخميس 15 نوفمبر

مساعد وزير خارجية لحقوق الإنسان: المجتمع المدني شريك مع الحكومة

بث مباشر مباراة ليفربول محمد صلاح في مواجهة النجم الأحمر لايف

شاهد.. لحظة سقوط طائرة على ولاية كاليفورنيا الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق فى إطلالات ساحرة قبل وبعد الحمل.. صور

20 صورة تكشف أناقة سالى عبد السلام فى عيد ميلادها الـ 33

تكريم أسرة سك علي أخواتك بالجامعة الكندية كأفضل عمل كوميدي .. صور

شذى حسون تتألق بفستان أسود قصير.. وهذه تكلفته الصادمة.. صور

رئيس الوزراء يستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

فيديو

الزراعة تكشف السعر الحقيقى لـ كيلو البطاطس ..فيديو
الكشف عن شكل iPhone 11 الجديد.. فيديو وصور
حسين الجسمي يغني للسيسي في احتفالات أكتوبر..فيديو
أحمد موسي: محتكرو البطاطس رفعوا سعرها من 2 إلى 14 جنيها للكيلو
أحمد موسي يعرض تصريحات ولي العهد السعودي عن خاشقجي ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟