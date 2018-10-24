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العليا للحج: فتح باب العمرة طوال العام يساهم في خفض أسعار التذاكر

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:32 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال المهندس هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج، إن قرار الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة بفتح باب الرحلات علي مدار العام بدلا من 3 أشهر فقط، سيساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على شركات الطيران وتخفيض أسعار التذاكر.

وأوضح أمين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن القرار يساعد في القيام برحلات العمرة في مواسم مختلفة ومنخفضة التكاليف.

وأشار عضو اللجنة العليا للحج، إلي أن المواطنين يعتمرون منذ عامين في 3 أشهر فقط خلال رجب، شعبان ورمضان، مضيفا أن المعتمرين سوف يسافرون يوم 18 ديسمبر قبل المولد النبوي ب5 أيام.
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